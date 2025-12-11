DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -2,8%Nas23.512 -0,6%Bitcoin76.886 -2,2%Euro1,1758 +0,6%Öl61,02 -2,4%Gold4.282 +1,3%
MÄRKTE EUROPA/US-Notenbank sorgt für gute Stimmung - Euro über 1,17 USD

11.12.25 18:26 Uhr
DOW JONES--Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch hat am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten für Kauflaune gesorgt. Wie erwartet senkte die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75, Und auch wenn Notenbankchef Powell deutlich machte, dass mit einer weiteren Senkung zunächst nicht zu rechnen ist, hielt er die Tür für Zinssenkungen grundsätzlich offen. Die US-Währungshüter wollen datenabhängig agieren.

Wer­bung

Die Analysten der Deutsche Bank betonten, dass die Fed die Erwartung an die Kerninflation gesenkt habe, obwohl sie die Prognosen für das reale Wirtschaftswachstum bis 2027 leicht nach oben revidiert habe. Am Zinsterminmarkt werde eine Zinssenkung im März mit einer Wahrscheinlichkeit von 52 Prozent eingepreist.

Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 24.295 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es sogar um 0,8 Prozent nach oben. Favorisiert wurden mit den günstigen Zinsaussichten Aktien von konjunkturzyklischen Unternehmen. Der Schweizer Aktienmarkt hinkte deutlich hinterher, nachdem die Schweizerische Nationalbank den Leitzins mit 0 Prozent bestätigt und auch keine Senkung in Aussicht gestellt hatte. Der Franken zog daraufhin deutlich an.

Nach oben ging es mit den Fed-Zinsprognosen für den Euro gegenüber dem Dollar. Er stieg über die 1,17er Marke auf 1,1747 Dollar, den höchsten Stand seit knapp drei Monaten. Am Anleihemarkt ging es unter Schwankungen seitwärts.

Wer­bung

Trotz der in der Breite freundlichen Stimmung wurden Technologiewerte gemieden. Ihr Stoxx-Subindex schloss ganz knapp im Minus, wobei insbesondere Aktien von Halbleiterunternehmen verkauft wurden. Händler verwiesen auf die sehr schwache Oracle-Aktie in den USA nach einem durchwachsen ausgefallenen Zahlenausweis des Datenbankexperten und angesichts von dessen hohen KI-Investitionen. Letzteres habe Bedenken ausgelöst, wie und wann sich Gewinne aus dem KI-Boom erzielen ließen. Die Aktie des Oracle-Konkurrenten SAP verlor 0,8 Prozent.

Schneider Electric gewannen 2,4 Prozent, gestützt von gut ankommenden Aussagen vom Kapitalmarkttag. Der Konzern plant ein Aktienrückkaufprogramm über 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro. Beim Umsatz plant er mittelfristig ein organisches Wachstum um jährlich 7 bis 10 Prozent.

Deutsche Börse verloren 2,0 Prozent. Im Handel war von Zweifeln an den auf dem Kapitalmarkttag genannten Mittelfristzielen bis 2028 die Rede. DAX-Schlusslicht war nachrichtenlos die Eon-Aktie mit einem Minus von 3,5 Prozent. Deutsche Börse verloren 2,0 Prozent. Im Handel war von Zweifeln an den auf dem Kapitalmarkttag genannten Mittelfristzielen bis 2028 die Rede. Schlusslicht war nachrichtenlos die Eon-Aktie mit einem Minus von 3,5 Prozent. DAX-Tagesgewinner waren die zyklischen Daimler Truck (+4,8%), vor Brenntag (+43,4%), BASF (+3,3%) und Siemens (+3,1%).

Wer­bung

In Zürich knickten Givaudan um 7,7 Prozent ein. Das Unternehmen hatte gegenüber Analysten von schwächeren Marktbedingungen für Aromen gesprochen und die Jahresprognose für den Umsatz nicht bestätigt. Die Aktie des deutschen Konkurrenten Symrise gab um 0,4 Prozent nach.

Carl Zeiss Meditec knickten nach Geschäftszahlen um 6,6 Prozent nach unten. Die Analysten von JP Morgan störten sich an der Margenverschlechterung. Sie sehen Anpassungsbedarf nach unten bei den Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis.

Nach der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen verloren Schott Pharma 4,4 Prozent. Das Unternehmen sieht das organische Umsatzwachstum im kommenden Jahr bei 2 bis 5 Prozent. Laut den Jefferies-Analysten liegt die Konsensschätzung aber bei 6,7 Prozent.

Im Modebereich stiegen in Mailand Brunello Cucinelli um 2,9 Prozent, gestützt von einem erhöhten Ausblick. Im Sog legten auch die Aktien anderer Luxushersteller zu.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.753,96 +0,8% +16,6%

Stoxx-50 4.843,63 +0,6% +11,7%

Stoxx-600 581,34 +0,5% +13,9%

XETRA-DAX 24.294,61 +0,7% +21,2%

FTSE-100 London 9.655,53 k.A. +16,8%

CAC-40 Paris 8.085,76 +0,8% +8,7%

AEX Amsterdam 947,02 +0,3% +7,4%

ATHEX-20 Athen 5.321,52 +0,9% +47,8%

BEL-20 Bruessel 5.000,50 +0,2% +17,0%

BUX Budapest 109.213,64 +0,6% +36,9%

OMXH-25 Helsinki 5.555,92 +0,1% +28,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.233,66 k.A. +13,9%

OMXC-20 Kopenhagen 1.594,18 +2,4% -25,9%

PSI 20 Lissabon 7.993,87 -0,3% +25,7%

IBEX-35 Madrid 16.883,00 +0,7% +44,6%

FTSE-MIB Mailand 43.702,01 +0,5% +27,1%

OBX Oslo 1.554,87 +0,8% +16,0%

PX Prag 2.561,95 -0,1% +45,7%

OMXS-30 Stockholm 2.829,04 +0,7% +13,2%

WIG-20 Warschau 3.062,00 +1,3% +37,8%

ATX Wien 5.173,12 +0,8% +40,0%

SMI Zuerich 12.905,17 -0,1% +11,4%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 19:30 % YTD

EUR/USD 1,1759 +0,6% 1,1695 1,1623 +12,9%

EUR/JPY 182,49 +0,0% 182,47 182,38 +12,0%

EUR/CHF 0,9323 -0,4% 0,9356 0,9374 -0,3%

EUR/GBP 0,8759 +0,2% 0,8740 0,8739 +5,6%

USD/JPY 155,19 -0,5% 156,02 156,92 -0,8%

GBP/USD 1,3426 +0,3% 1,3381 1,3300 +6,9%

USD/CNY 7,0641 -0,1% 7,0730 7,0751 -1,9%

USD/CNH 7,0496 -0,2% 7,0624 7,0618 -3,7%

AUS/USD 0,6674 +0,0% 0,6671 0,6636 +7,8%

Bitcoin/USD 90.172,55 -2,6% 92.577,60 94.013,90 -2,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,26 58,46 -2,1% -1,20 -18,3%

Brent/ICE 60,96 62,21 -2,0% -1,25 -16,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.279,09 4.228,65 +1,2% 50,44 +61,1%

Silber 64,10 61,83 +3,7% 2,27 +114,0%

Platin 1.444,71 1.419,84 +1,8% 24,87 +62,1%

Kupfer 5,44 5,28 +3,0% 0,16 +32,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 12:27 ET (17:27 GMT)

