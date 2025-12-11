DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -3,4%Nas23.515 -0,6%Bitcoin76.359 -2,9%Euro1,1760 +0,6%Öl60,95 -2,5%Gold4.278 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Oracle 871460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Reihenweise Verluste bei Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co.: US-Konzern sorgt für KI-Katerstimmung Reihenweise Verluste bei Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co.: US-Konzern sorgt für KI-Katerstimmung
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

AKTIE IM FOKUS 2: Trotz starken Wachstums brechen Oracle ein

11.12.25 18:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
163,26 EUR -27,84 EUR -14,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurse)

NEW YORK (dpa-AFX) - Herbe Enttäuschung hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt über die Geschäftszahlen von Oracle geherrscht. Trotz eines starken Wachstums im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) brachen die Papiere an der New Yorker Börse um bis zu 20 Prozent auf gut 186 US-Dollar ein. Zuletzt betrugen die Verluste noch knapp 14 Prozent.

Wer­bung

Der US-Softwarekonzern wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den KI-Einsatz zwar kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den hohen Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren.

Der KI-Motor brumme zwar, die Anleger sollten aber die "Treibstoffkosten" im Auge behalten, schrieb Experte Brent Thill von der US-Bank Jefferies. Angesichts des Kursrutsches sieht er aus Anlageperspektive nun aber mehr Chancen als Risiken. Thill riet unverändert zum Kauf mit einem Kursziel von 400 Dollar.

Ähnlich sah es Tyler Radke von der Citigroup. Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals hatten die Erwartungen zwar verfehlt. Es gebe aber kein Nachfrageproblem, das Wachstum beschleunige sich sogar. Insgesamt sieht Radke also eher viel Lärm um nichts. Mit einem Kursziel von 370 Dollar hält er nahezu eine Verdopplung der Aktie für möglich und rät folglich zum Kauf.

Wer­bung

Im September hatte die Aktie von Oracle mit starken Wachstumsaussichten im Geschäft mit Rechenzentren eine fulminante Rally ausgelöst. In der Spitze schnellte der Kurs um über 40 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von mehr als 345 Dollar. Von diesem Niveau hat sich der Kurs bald wieder halbiert./bek/tih/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
12:36Oracle OverweightBarclays Capital
10:06Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:36Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:06Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen