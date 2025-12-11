DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -2,8%Nas23.516 -0,6%Bitcoin76.886 -2,2%Euro1,1758 +0,6%Öl61,02 -2,4%Gold4.282 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Griechischer Finanzminister zum Chef der Eurogruppe gewählt

11.12.25 19:27 Uhr

DOW JONES--Der griechische Finanzminister Kyriakos Pierrakakis wird neuer Chef des Rats der Finanzminister des Euroraums (Eurogruppe). Er sei von der Eurogruppe gewählt worden und trete sein Amt am Freitag an, teilte der Rat mit. Seine Amtszeit hat eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren. Er folgt auf Paschal Donohoe, der im November seinen Rücktritt als irischer Finanzminister und damit auch als Präsident der Eurogruppe erklärt hatte.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 13:28 ET (18:28 GMT)