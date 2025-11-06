DAX 23.510 -0,9%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,90 +0,5%Gold 3.997 +0,5%
Symrise Aktie

71,74 EUR +0,10 EUR +0,14 %
STU
Marktkap. 10,14 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Charles Eden lieferte am Donnerstagabend eine breite Analyse des Marktes für Geschmackslösungen in Haustierfutter. Symrise dominiere diesen Markt aktuell./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,88 €		 Abst. Kursziel*:
37,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,00%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

