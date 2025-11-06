Symrise Aktie
Marktkap. 10,14 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Charles Eden lieferte am Donnerstagabend eine breite Analyse des Marktes für Geschmackslösungen in Haustierfutter. Symrise dominiere diesen Markt aktuell./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,88 €
|Abst. Kursziel*:
37,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,00%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
