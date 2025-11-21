Symrise Aktie
Marktkap. 9,9 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt habe sich inzwischen ihrer Skepsis für die Chemiebranche weiter angenähert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Sie betonte, dass sie für die Zykliker aber immer noch unter dem Konsens liegt. Die Branchenbewertung spreche zwar zunehmend für eine gewisse Kapitulation. In einigen Chemiebereichen drohe allerdings eine Existenzkrise und an positiven Aspekten fehle es, sodass sich die Branche zunächst bestenfalls seitwärts bewegen dürfte. Boucher-Ferte setzt daher vor allem auf Defensive wie Air Liquide, Akzo, Givaudan, IMCD, Novonesis und Kerry./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,66 €
|Abst. Kursziel*:
17,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,17%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|12:26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital