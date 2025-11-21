DAX 23.168 +0,3%ESt50 5.508 -0,1%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,70 -0,1%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.716 -0,9%Euro 1,1540 +0,2%Öl 62,39 -0,2%Gold 4.068 +0,1%
Symrise Aktie

70,84 EUR -0,06 EUR -0,08 %
STU
Marktkap. 9,9 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Deutsche Bank AG

Symrise Buy

12:26 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
70,84 EUR -0,06 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt habe sich inzwischen ihrer Skepsis für die Chemiebranche weiter angenähert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Sie betonte, dass sie für die Zykliker aber immer noch unter dem Konsens liegt. Die Branchenbewertung spreche zwar zunehmend für eine gewisse Kapitulation. In einigen Chemiebereichen drohe allerdings eine Existenzkrise und an positiven Aspekten fehle es, sodass sich die Branche zunächst bestenfalls seitwärts bewegen dürfte. Boucher-Ferte setzt daher vor allem auf Defensive wie Air Liquide, Akzo, Givaudan, IMCD, Novonesis und Kerry./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,66 €		 Abst. Kursziel*:
17,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,17%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

