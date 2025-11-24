Papier unter der Lupe

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Symrise-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt habe sich inzwischen ihrer Skepsis für die Chemiebranche weiter angenähert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Sie betonte, dass sie für die Zykliker aber immer noch unter dem Konsens liegt. Die Branchenbewertung spreche zwar zunehmend für eine gewisse Kapitulation. In einigen Chemiebereichen drohe allerdings eine Existenzkrise und an positiven Aspekten fehle es, sodass sich die Branche zunächst bestenfalls seitwärts bewegen dürfte. Boucher-Ferte setzt daher vor allem auf Defensive wie Air Liquide, Akzo, Givaudan, IMCD, Novonesis und Kerry.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie um 12:11 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 70,82 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 17,20 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.995 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 sank die Aktie um 30,2 Prozent. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Symrise.

