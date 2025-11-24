DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.072 +0,2%
So entwickelt sich Symrise

Symrise Aktie News: Symrise steigt am Vormittag

24.11.25 09:24 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise steigt am Vormittag

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 70,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
71,76 EUR 3,16 EUR 4,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 70,92 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,92 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,90 EUR. Zuletzt wechselten 11.715 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (107,20 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,16 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2025 Kursverluste bis auf 68,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 3,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 89,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Symrise-Aktie

Bildquellen: Symrise

mehr Analysen