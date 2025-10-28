Symrise Aktie
Marktkap. 10,72 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe die operative Wachstumserwartung im dritten Quartal etwas verfehlt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Markterwartungen für 2025 und 2026 seien zu ambitioniert. Die Aktie sei allerdings deutlich günstiger als die des Wettbewerbers Givaudan./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,64 €
|Abst. Kursziel*:
18,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|13:16
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Symrise Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)