Symrise Aktie

73,86 EUR +0,86 EUR +1,18 %
STU
Marktkap. 10,18 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Jefferies & Company Inc.

Symrise Underperform

15:41 Uhr
Symrise Underperform
Symrise AG
73,86 EUR 0,86 EUR 1,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Aromenhersteller rechne nicht mit einer Wachstumssteigerung im Vergleich zum Vorquartal, da sich die Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt und sich in einigen Bereichen verschlechtert hätten, schrieb Chris Counihan in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
72,76 €		 Abst. Kursziel*:
-2,42%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
73,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,87%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

15:41 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Symrise Buy Baader Bank
26.09.25 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
15.09.25 Symrise Buy UBS AG
mehr Analysen

