Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone
Am fünften Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.
Werte in diesem Artikel
Der SMI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,71 Prozent auf 12.632,67 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,451 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,511 Prozent tiefer bei 12.479,02 Punkten in den Handel, nach 12.543,06 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12.634,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12.476,17 Punkten.
SMI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,002 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, stand der SMI noch bei 12.622,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der SMI bei 12.241,67 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 11.591,59 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8,68 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Novartis (+ 2,45 Prozent auf 102,88 CHF), Geberit (+ 1,96 Prozent auf 624,80 CHF), Nestlé (+ 1,94 Prozent auf 80,77 CHF), Givaudan (+ 1,85 Prozent auf 3.307,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,63 Prozent auf 152,85 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (-1,94 Prozent auf 29,77 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 54,62 CHF), Holcim (-1,59 Prozent auf 70,48 CHF), Richemont (-1,12 Prozent auf 163,25 CHF) und Logitech (-0,43 Prozent auf 87,76 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4.855.095 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 266,212 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,10 erwartet. Mit 5,15 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ABB (Asea Brown Boveri) News
Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen