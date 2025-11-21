Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone

SMI-Kursverlauf

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SMI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,71 Prozent auf 12.632,67 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,451 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,511 Prozent tiefer bei 12.479,02 Punkten in den Handel, nach 12.543,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12.634,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12.476,17 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,002 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, stand der SMI noch bei 12.622,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der SMI bei 12.241,67 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 11.591,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8,68 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Novartis (+ 2,45 Prozent auf 102,88 CHF), Geberit (+ 1,96 Prozent auf 624,80 CHF), Nestlé (+ 1,94 Prozent auf 80,77 CHF), Givaudan (+ 1,85 Prozent auf 3.307,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,63 Prozent auf 152,85 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (-1,94 Prozent auf 29,77 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 54,62 CHF), Holcim (-1,59 Prozent auf 70,48 CHF), Richemont (-1,12 Prozent auf 163,25 CHF) und Logitech (-0,43 Prozent auf 87,76 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4.855.095 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 266,212 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,10 erwartet. Mit 5,15 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

