NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 76 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein gekürztes Kursziel reflektiere ein mittelfristiges Basisszenario für den Lebensmittelhersteller, das im Kontext zu sehen sei mit seinem Sektorausblick und in diesem Jahr von umfangreicheren Preisanpassungen ausgehe, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei 76 Franken scheine das Abwärtspotenzial eingedämmt zu sein./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
76,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
76,16 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
76,14 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,18%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
