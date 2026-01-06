DAX 24.892 +0,1%ESt50 5.932 +0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,15 -3,5%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 79.183 -1,2%Euro 1,1698 +0,1%Öl 59,94 -0,9%Gold 4.450 -1,0%
Nestlé Aktie

82,48 EUR +0,54 EUR +0,66 %
STU
76,14 CHF -0,48 CHF -0,63 %
BRX
Marktkap. 207,86 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Jefferies & Company Inc.

Nestlé Hold

08:01 Uhr
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
82,48 EUR 0,54 EUR 0,66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 76 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein gekürztes Kursziel reflektiere ein mittelfristiges Basisszenario für den Lebensmittelhersteller, das im Kontext zu sehen sei mit seinem Sektorausblick und in diesem Jahr von umfangreicheren Preisanpassungen ausgehe, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei 76 Franken scheine das Abwärtspotenzial eingedämmt zu sein./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
76,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
76,16 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
76,14 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,18%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

