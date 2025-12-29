Nestlé Aktie
Marktkap. 211,94 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Nestle hätten sich die Preise stark entwickelt, die Volumina seien hingegen leicht zurückgegangen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
79,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
78,74 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,33%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
78,39 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,78%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,40 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
