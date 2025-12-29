DAX 24.356 +0,0%ESt50 5.753 +0,0%MSCI World 4.461 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +2,9%Nas 23.474 -0,5%Bitcoin 74.507 +0,7%Euro 1,1768 +0,0%Öl 61,88 +0,2%Gold 4.371 +0,9%
Nestlé Aktie

84,28 EUR -0,48 EUR -0,57 %
STU
78,39 CHF -0,35 CHF -0,44 %
SWX
Marktkap. 211,94 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

09:01 Uhr
Nestlé Market-Perform
Nestlé SA (Nestle)
Nestlé SA (Nestle)
84,28 EUR -0,48 EUR -0,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Nestle hätten sich die Preise stark entwickelt, die Volumina seien hingegen leicht zurückgegangen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
79,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
78,74 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,33%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
78,39 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,78%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,40 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

09:01 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
18.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 Nestlé Neutral UBS AG
10.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

