Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 70,88 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 70,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 71,28 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,52 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.149 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 107,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 20.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 68,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 3,22 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,20 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Symrise-Aktie