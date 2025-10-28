DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Symrise Aktie

74,40 EUR -2,28 EUR -2,97 %
STU
Marktkap. 10,72 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Symrise Hold

12:01 Uhr
Symrise AG
74,40 EUR -2,28 EUR -2,97%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 93,00 auf 91,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers habe die Markterwartung verfehlt, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht. Zudem habe das Management die Jahreszielspanne für diese Kennziffer gesenkt. Das Geschäftsumfeld verschlechtere sich. Cazzol senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Hold

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
91,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,56 €		 Abst. Kursziel*:
21,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,12%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

15:46 Symrise Kaufen DZ BANK
13:16 Symrise Buy Deutsche Bank AG
12:36 Symrise Buy UBS AG
12:01 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Symrise Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Bewertung im Fokus Neue Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen Neue Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen
finanzen.net Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Symrise-Analyse: Buy-Bewertung für Symrise-Aktie von UBS AG
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittwochmittag zwischen den Vorzeichen
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fester
finanzen.net Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittag ins Minus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag südwärts
EQS Group EQS-News: Symrise Reports Third Quarter 2025 Sales
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Correction of a release from 23/09/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Symrise announces successful placement of €800 million bond
EQS Group EQS-News: Symrise Receives Inaugural Investment Grade Credit Ratings from S&P Global and Moody’s
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
