Symrise Aktie
Marktkap. 10,72 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 93,00 auf 91,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers habe die Markterwartung verfehlt, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht. Zudem habe das Management die Jahreszielspanne für diese Kennziffer gesenkt. Das Geschäftsumfeld verschlechtere sich. Cazzol senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Hold
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
91,60 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,56 €
|Abst. Kursziel*:
21,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
74,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,12%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|15:46
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15:46
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15:46
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|08:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)