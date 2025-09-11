Symrise Aktie
Symrise Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Chris Counihan liegt mit seinen Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffkonzern unter dem Marktkonsens und den Prognosen des Unternehmens. Selbst Kosteneinsparungen dürften nicht reichen, um die Margenziele zu erreichen, schrieb der Analyst in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Umfeld bleibe für den Sektor herausfordernd./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
