Icahn Enterprises-Position vergrößert: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 3. Quartal 2025
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im dritten Quartal 2025 überschaubare Veränderungen. So setzte sich das Portfolio zusammen.
Werte in diesem Artikel
Im Depot von Carl Icahn kam es im dritten Quartal 2025 zu wenigen Veränderungen. Ein Investment schaffte es neu in die Top Ten. Während das Depot im zweiten Jahresviertel 2025 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 7,89 Milliarden US-Dollar umfasste, kletterte dieses im dritten Quartal auf 9,14 Milliarden US-Dollar.
Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt.
Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. September 2025.
Platz 11: Das Ranking
Im dritten Quartal 2025 verwaltete Carl Icahn ein Vermögen von rund 9,14 Milliarden US-Dollar. Da das Depot des Starinvestors den Wert von 100 Millionen US-Dollar damit klar übertraf, musste auch Icahn - wie bereits in den Quartalen zuvor - seine Investitionen zum Ende des 3. Quartals 2025 wieder in einem 13F-Formular offenlegen. Im folgenden Ranking werden seine zehn größten Beteiligungen im abgelaufenen Jahresviertel aufgelistet, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtdepot. Berücksichtigt wurden dabei nur Aktien-Investments. Stand ist der 30. September 2025, veröffentlicht wurden die Daten am 14. November.
Quelle: sec.gov, Bild: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Platz 10: Caesars Entertainment
Den Anfang im Ranking macht erneut Carl Icahns Beteiligung am Hotel- und Casinobetreiber Caesars Entertainment. Der Starinvestor fasste dieses Investment im dritten Quartal 2025 nicht an, wodurch es - wie bereits im Vorquartal - erneut auf Platz zehn landete. Die 2.440.109 Aktien, die sich zum Quartalsende weiterhin in Icahns Depot befanden, waren zum Stichtag rund 65,94 Millionen US-Dollar wert und machten somit einen Anteil von 0,72 Prozent an seinem Gesamtportfolio aus.
Quelle: sec.gov, Bild: caesars entertainment
Platz 9: American Electric Power
Das Energieunternehmen American Electric Power konnte seinen Platz im Ranking ebenfalls verteidigen. Auch an dieser Beteiligung hat Carl Icahn im abgelaufenen Jahresviertel nichts geändert. Die 1.205.300 gehaltenen Anteile hatten zum Stichtag am 30. September 2025 einen Wert von rund 135,60 Millionen US-Dollar. Am gesamten Portfolio machte das Investment somit 1,48 Prozent aus.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 8: JetBlue Airways
Ebenfalls unverändert - und damit erneut auf Platz acht - blieb die Beteiligung an JetBlue Airways. Zum Quartalsende besaß Carl Icahn weiterhin 33.621.735 Aktien der Fluggesellschaft im Wert von rund 165,42 Millionen US-Dollar. Diese machten damit 1,81 Prozent an seinem Gesamtdepot aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com
Platz 7: Centuri Holdings
Kräftig ausgebaut hat Carl Icahn im dritten Quartal 2025 hingegen seine Beteiligung an Centuri Holdings: Der Starinvestor steigerte die Beteiligung an dem Unternehmen für Energie-Infrastruktur in seinem Portfolio um satte 69,39 Prozent. Insgesamt hielt Icahn zum Quartalsende 10.847.672 Centuri-Aktien im Gesamtwert von rund 229,65 Millionen US-Dollar. Das entsprach einem Anteil von 2,51 Prozent an seinem Gesamtdepot.
Quelle: sec.gov, Bild: Centuri Holdings
Platz 6: International Flavors & Fragrances
Die Beteiligung an International Flavors & Fragrances wurde von Icahn im 3. Quartal 2025 ebenfalls deutlich ausgebaut, und zwar um beachtliche 26,67 Prozent. Somit befanden sich zum 30. September 2025 nun 4.750.000 Aktien des Duftstoffherstellers in seinem Depot. Mit einem Wert von rund 292,32 Millionen US-Dollar machte das Investment 3,20 Prozent seines gesamten Portfolios aus und fiel um einen Platz nach hinten.
Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 5: EchoStar Corp.
Ein gänzlich neues Investment für Carl Icahn sind daneben die EchoStar-Aktien. Im abgelaufenen Jahresviertel erwarb der Investor 4.354.542 Anteile des Betreibers einer Satellitenflotte. Dieses Investment war zum Stichtag rund 332,51 Millionen US-Dollar wert und machte damit 3,64 Prozent des gesamten Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Triff / Shutterstock.com
Platz 4: CVR Partners LP
Untätig blieb der Starinvestor im 3. Quartal hingegen bei CVR Partners LP, sodass sich zum Stichtag weiterhin 4.164.274 Aktien des Stickstoffdüngerproduzenten in seinem Depot befanden. Diese hatten zum Quartalsende einen Wert von rund 375,28 Millionen US-Dollar und machten somit 4,11 Prozent seines gesamten Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com
Platz 3: Southwest Gas
Zum Ende des dritten Quartal 2025 befanden sich 6.032.604 Southwest Gas-Aktien im Depot von Carl Icahn - und damit 19,91 Prozent weniger als im vorangegangenen Jahresviertel. Insgesamt hatte diese Position zum Stichtag einen Wert von rund 472,59 Millionen US-Dollar und kam somit auf einen Anteil von 5,17 Prozent am gesamten Portfolio.
Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 2: CVR Energy
Auf dem zweiten Platz im Depot von Carl Icahn lag wie schon im Vorquartal die Beteiligung an CVR Energy. Der Starinvestor hat diese Position im vergangenen Jahresviertel nicht verändert, somit befanden sich zum Stichtag insgesamt 70.418.471 Anteilsscheine des Energieunternehmens in seinem Portfolio, die rund 2,57 Milliarden US-Dollar wert waren und 28,10 Prozent des gesamten Depots ausmachten.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 1: Icahn Enterprises
Wie schon in den vorangegangenen Quartalen lag die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft Icahn Enterprises auch im dritten Jahresviertel 2025 mit weitem Abstand auf dem ersten Platz im Depot des Starinvestors. Icahn hat die Position im Berichtszeitraum um 4,88 Prozent ausgebaut, sodass sich zum Stichtag insgesamt 518.932.944 Aktien von Icahn Enterprises in seinem Portfolio befanden. Zum Ende des dritten Quartals war diese Beteiligung rund 4,37 Milliarden US-Dollar wert und machte damit einen Anteil von satten 47,80 Prozent am gesamten Depot aus.
Quelle: sec.gov, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com
