Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 70,36 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 2,6 Prozent. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 70,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 181.372 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 107,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 52,36 Prozent zulegen. Am 20.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 2,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 89,20 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

