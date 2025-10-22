Symrise-Aktie verliert: Beteiligung an US-Biotech-Spezialisten Cellibre
Symrise geht eine strategische Kapitalbeteiligung mit dem US-Biotech-Unternehmen Cellibre ein.
Man verschaffe sich so eine führende Position bei fermentativ hergestellten Inhaltsstoffen, teilte der Duft- und Aromenhersteller mit. Angaben zur Höhe der Beteiligung oder zum Preis wurden nicht gemacht.
Symrise werde die Biotechnologieplattform von Cellibre nutzen, um zunächst innovative Geschmackslösungen und kosmetische Wirkstoffe zu entwickeln. Dank der Investition könne das Unternehmen künftig seine Lieferkette stärken sowie saisonale und anbaubedingte Schwankungen von Rohstoffen aus natürlichen Quellen ausgleichen.
Im XETRA-Handel verliert die Symrise-Aktie zeitweise 0,4 Prozent auf 80,36 Euro.
DJG/rio/sha
DOW JONES
