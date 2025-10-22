DAX24.260 -0,3%Est505.670 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,86 -4,1%Nas22.949 ±-0,0%Bitcoin93.432 -0,2%Euro1,1594 -0,1%Öl62,65 +1,6%Gold4.074 -1,2%
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street startet stabil -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- TKMS, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova
Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins
Strategische Investition

Symrise-Aktie verliert: Beteiligung an US-Biotech-Spezialisten Cellibre

22.10.25 14:32 Uhr
Symrise-Aktie schwächelt: Symrise steigt bei US-Biotech-Firma Cellibre ein | finanzen.net

Symrise geht eine strategische Kapitalbeteiligung mit dem US-Biotech-Unternehmen Cellibre ein.

Man verschaffe sich so eine führende Position bei fermentativ hergestellten Inhaltsstoffen, teilte der Duft- und Aromenhersteller mit. Angaben zur Höhe der Beteiligung oder zum Preis wurden nicht gemacht.

Symrise werde die Biotechnologieplattform von Cellibre nutzen, um zunächst innovative Geschmackslösungen und kosmetische Wirkstoffe zu entwickeln. Dank der Investition könne das Unternehmen künftig seine Lieferkette stärken sowie saisonale und anbaubedingte Schwankungen von Rohstoffen aus natürlichen Quellen ausgleichen.

Im XETRA-Handel verliert die Symrise-Aktie zeitweise 0,4 Prozent auf 80,36 Euro.

DJG/rio/sha

DOW JONES

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
