Hochrechnung

So viel Verlust hätte ein Investment in Hedera von vor 5 Jahren eingefahren

06.12.25 19:43 Uhr
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Hedera gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,1333 USD -0,0008 USD -0,61%
Charts|News

Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0,3908 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 25.587,10 HBAR im Depot. Da sich der HBAR-USD-Kurs gestern auf 0,1342 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.432,91 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,67 Prozent abgenommen.

Am 21.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1310 USD. Am 17.01.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net

