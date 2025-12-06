So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln.
Werte in diesem Artikel
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:10 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,74 Prozent auf 89.985,57 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 89.328,62 US-Dollar gehandelt worden war.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 12,18 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 32,1 Prozent.
Nach 80,45 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 0,72 Prozent auf 81,03 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,96 Prozent auf 3.052,22 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.023,34 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,80 Prozent auf 586,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 559,72 US-Dollar wert.
Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 0,09 Prozent auf 2,034 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,036 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gibt Monero nach. Um 2,22 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 390,87 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 399,74 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4161 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:03 auf 0,4154 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2408 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2401 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2900 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2856 US-Dollar.
Nach 883,85 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 0,93 Prozent auf 892,04 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1396 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,1400 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,08 Prozent auf 133,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 133,22 US-Dollar.
Nach 13,24 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Samstagnachmittag um 0,96 Prozent auf 13,36 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,85 Prozent auf 13,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,62 US-Dollar wert.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 1,28 Prozent auf 1,538 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,558 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com