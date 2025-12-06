Krypto Nachrichten: CFTC leitet das Ende des Offshore-Handels ein

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit einer einzigen Ankündigung hat die US-Regierung ein Kapitel geschlossen, das den Kryptomarkt fast anderthalb Jahrzehnte lang geprägt hat. Am 4. Dezember 2025 gab die US-Rohstoffaufsichtsbehörde CFTC bekannt, dass der Handel mit Spot-Bitcoin und anderen Kryptowährungen erstmals auf vollständig föderal regulierten US-Börsen erlaubt wird. Damit endet faktisch die Ära des Offshore-Krypto-Handels, in die amerikanische Anleger mangels regulatorischer Klarheit gedrängt wurden.

Klare Regeln

Über Jahre hinweg hatten US-Behörden keine verbindlichen Rahmenbedingungen geschaffen. Amerikanische Investoren wichen auf ausländische Plattformen aus, häufig ohne ausreichenden Anlegerschutz. Der Zusammenbruch von FTX und der Verlust von Milliarden Dollar haben schmerzhaft gezeigt, welche Folgen diese regulatorische Grauzone hatte. Mit der aktuellen Entscheidung zieht die CFTC nun einen klaren Schlussstrich unter diese Phase.

Besonders bemerkenswert ist, dass dafür kein neues Gesetz notwendig war. Die CFTC beruft sich auf bestehende Befugnisse aus dem Commodity Exchange Act, der bereits vorschreibt, dass gehebelter Rohstoffhandel für Privatanleger ausschließlich auf regulierten Futures-Börsen stattfinden darf. Die Umsetzung erfolgt unmittelbar. Bereits ab dem 9. Dezember soll mit Bitnomial die erste Plattform live gehen, die Spot-Handel, gehebelte Produkte, Perpetuals, Futures, Optionen und Portfolio-Margining unter vollständiger US-Aufsicht anbietet.

BREAKING: The United States Just Ended the Offshore Crypto Era



December 4, 2025.



The CFTC has authorized spot Bitcoin and cryptocurrency trading on federally regulated exchanges for the first time in American history.



Read that again.



For fifteen years, the agency refused to… pic.twitter.com/QxdaOd3Ru0 — Shanaka Anslem Perera (@shanaka86) December 4, 2025

Enorme Tragweite

Die strukturellen Auswirkungen dieser Entscheidung sind enorm. Durch die Möglichkeit des Cross-Marginings zwischen Spot- und Derivatemärkten könnten Kapitalanforderungen für institutionelle Marktteilnehmer um bis zu 30 bis 50 Prozent sinken. Damit fallen zentrale Eintrittsbarrieren für Banken, Pensionsfonds und sogar Staatsfonds praktisch über Nacht weg. Erstmals erhalten diese Akteure einen rechtskonformen Zugang zu Spot-Kryptomärkten auf Plattformen, die seit Jahrzehnten als Standard im US-Finanzsystem gelten.

CFTC-Interimschefin Caroline Pham formulierte das Ziel unmissverständlich. Die USA sollen zur Krypto-Hauptstadt der Welt werden. Diese Ankündigung ist dabei keine politische Floskel, sondern der Aufbau einer neuen Marktinfrastruktur. Bereits im September hatten SEC und CFTC gemeinsame Leitlinien veröffentlicht, das Weiße Haus lieferte über die Arbeitsgruppe für digitale Vermögenswerte den strategischen Fahrplan. Als nächste Schritte gelten tokenisierte Sicherheiten, Stablecoins im regulierten Interbankenverkehr und blockchainbasierte Abwicklungssysteme.

Kryptomarkt im Wandel

Marktbeobachter rechnen bereits damit, dass die Handelsvolumina auf US-regulierten Plattformen wie Bitnomial im ersten Quartal 2026 die Marke von einer Milliarde Dollar pro Monat überschreiten könnten. Gleichzeitig dürfte sich die Abwanderung von Nutzern aus Offshore-Börsen deutlich beschleunigen. Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr, ob die USA eine führende Rolle im Kryptomarkt einnehmen, sondern wie schnell globales Kapital nun umgeschichtet wird.

