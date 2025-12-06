DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.913 +0,3%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

06.12.25 11:03 Uhr
Anleger, die vor Jahren in VeChain investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Gestern vor 5 Jahren war ein VeChain 0,030448 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 328.431,49 VeChain. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.149,30 USD, da VeChain am 05.12.2025 0,012634 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 58,51 Prozent vermindert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.12.2025 bei 0,012431 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 0,068016 USD.

Redaktion finanzen.net

