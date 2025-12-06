DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.913 +0,3%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Infineon 623100 Netflix 552484 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ICP-Anlage im Blick

Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

06.12.25 11:03 Uhr
Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

Bei einem frühen Einstieg in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
3,4824 USD -0,0248 USD -0,71%
Charts|News

Internet Computer kostete gestern vor 5 Jahren 46,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 21,35 Internet Computer im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,88 USD, da Internet Computer am 05.12.2025 3,507 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 92,51 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.10.2025 erreicht und liegt bei 2,891 USD. Bei 14,73 USD erreichte Internet Computer am 07.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com