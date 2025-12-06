Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

ICP-Anlage im Blick

Bei einem frühen Einstieg in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Internet Computer kostete gestern vor 5 Jahren 46,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 21,35 Internet Computer im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,88 USD, da Internet Computer am 05.12.2025 3,507 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 92,51 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.10.2025 erreicht und liegt bei 2,891 USD. Bei 14,73 USD erreichte Internet Computer am 07.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net