Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 49 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 49 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 49/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 28.11.2025 und dem 05.12.2025. Stand ist der 05.12.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Kontron
Kontron: -6,97 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 29: IONOS
IONOS: -6,46 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 28: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -6,45 Prozent
Quelle: evotec
Platz 27: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -4,27 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 26: United Internet
United Internet: -3,63 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 25: TeamViewer
TeamViewer: -3,46 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 24: Drägerwerk
Drägerwerk: -3,41 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 23: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -3,22 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 22: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -2,47 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 21: Bechtle
Bechtle: -2,43 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 20: freenet
freenet: -2,17 Prozent
Quelle: freenet
Platz 19: JENOPTIK
JENOPTIK: -1,93 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 18: QIAGEN
QIAGEN: -1,75 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 17: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -0,72 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 16: 1&1
1&1: -0,21 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 15: PNE
PNE: 0 Prozent
Quelle: PNE
Platz 14: HENSOLDT
HENSOLDT: 0,15 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 13: Siltronic
Siltronic: 0,29 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 12: Nordex
Nordex: 0,39 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 11: SMA Solar
SMA Solar: 0,64 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 10: Sartorius vz
Sartorius vz: 0,96 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 9: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,56 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 8: SAP SE
SAP SE: 2,25 Prozent
Quelle: SAP
Platz 7: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 2,26 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 6: Infineon
Infineon: 3,23 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 5: ATOSS Software
ATOSS Software: 3,65 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 4: Nagarro SE
Nagarro SE: 3,67 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 3: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 3,89 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 2: CANCOM SE
CANCOM SE: 4,68 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 1: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 14,29 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag