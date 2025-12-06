DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.713 ±0,0%Euro1,1645 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 49 im Überblick

06.12.25 02:21 Uhr
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 49 im Überblick
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 49 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.607,9 PKT 25,5 PKT 0,71%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 49

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 49/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 28.11.2025 und dem 05.12.2025. Stand ist der 05.12.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Kontron

Kontron: -6,97 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 29: IONOS

IONOS: -6,46 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 28: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -6,45 Prozent

Quelle: evotec

Platz 27: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -4,27 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 26: United Internet

United Internet: -3,63 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 25: TeamViewer

TeamViewer: -3,46 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 24: Drägerwerk

Drägerwerk: -3,41 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 23: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -3,22 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 22: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -2,47 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 21: Bechtle

Bechtle: -2,43 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 20: freenet

freenet: -2,17 Prozent

Quelle: freenet

Platz 19: JENOPTIK

JENOPTIK: -1,93 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 18: QIAGEN

QIAGEN: -1,75 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 17: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -0,72 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 16: 1&1

1&1: -0,21 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 15: PNE

PNE: 0 Prozent

Quelle: PNE

Platz 14: HENSOLDT

HENSOLDT: 0,15 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 13: Siltronic

Siltronic: 0,29 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 12: Nordex

Nordex: 0,39 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 11: SMA Solar

SMA Solar: 0,64 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 10: Sartorius vz

Sartorius vz: 0,96 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 9: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,56 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 8: SAP SE

SAP SE: 2,25 Prozent

Quelle: SAP

Platz 7: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 2,26 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 6: Infineon

Infineon: 3,23 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 5: ATOSS Software

ATOSS Software: 3,65 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 4: Nagarro SE

Nagarro SE: 3,67 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 3: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 3,89 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 2: CANCOM SE

CANCOM SE: 4,68 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 1: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 14,29 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

