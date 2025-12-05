DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -5,7%Nas23.541 +0,2%Bitcoin76.300 -3,6%Euro1,1638 -0,1%Öl63,73 +0,6%Gold4.218 +0,2%
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der EVOTEC-Aktie angepasst November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der EVOTEC-Aktie angepasst
Übersicht
DAX-Performance

DAX in KW 49: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

05.12.25 18:11 Uhr
DAX KW 49: Wer punktete, wer patzte? Die Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.028,1 PKT 146,1 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 49 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 49/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 28.11.2025 und dem 05.12.2025. Stand ist der 05.12.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Airbus SE

Airbus SE: -3,91 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 39: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -3,56 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Platz 38: Symrise

Symrise: -3,08 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 37: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -2,93 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 36: Hannover Rück

Hannover Rück: -2,62 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 35: BASF

BASF: -2,61 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 34: Vonovia SE

Vonovia SE: -2,57 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 33: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -2,28 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 32: Beiersdorf

Beiersdorf: -2,03 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 31: QIAGEN

QIAGEN: -1,75 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 30: RWE

RWE: -1,55 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 29: Allianz

Allianz: -1,50 Prozent

Quelle: Allianz

Platz 28: Henkel vz

Henkel vz: -1,18 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 27: GEA

GEA: -1,11 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 26: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -0,81 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 25: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -0,72 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 24: Scout24

Scout24: -0,40 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 23: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -0,37 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 22: Brenntag SE

Brenntag SE: 0,18 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 21: Fresenius SE

Fresenius SE: 0,46 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 20: EON SE

EON SE: 0,46 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 19: Commerzbank

Commerzbank: 0,56 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 18: Continental

Continental: 0,56 Prozent

Quelle: Continental

Platz 17: Siemens Energy

Siemens Energy: 1,52 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 16: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,56 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 15: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 1,65 Prozent

Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com

Platz 14: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 1,67 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 13: SAP SE

SAP SE: 2,25 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 12: Siemens

Siemens: 2,26 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 11: Zalando

Zalando: 2,28 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 10: adidas

adidas: 2,43 Prozent

Quelle: paul prescott / Shutterstock.com

Platz 9: Infineon

Infineon: 3,23 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 8: Daimler Truck

Daimler Truck: 3,24 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 7: Rheinmetall

Rheinmetall: 3,31 Prozent

Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Platz 6: Merck

Merck: 4,01 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 5: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 5,91 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 4: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 8,66 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 3: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 9,00 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 2: Bayer

Bayer: 9,25 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 1: BMW

BMW: 9,56 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

