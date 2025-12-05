DAX in KW 49: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 49/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 28.11.2025 und dem 05.12.2025. Stand ist der 05.12.2025.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Airbus SE
Airbus SE: -3,91 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 39: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -3,56 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 38: Symrise
Symrise: -3,08 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 37: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -2,93 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 36: Hannover Rück
Hannover Rück: -2,62 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 35: BASF
BASF: -2,61 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 34: Vonovia SE
Vonovia SE: -2,57 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 33: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -2,28 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 32: Beiersdorf
Beiersdorf: -2,03 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 31: QIAGEN
QIAGEN: -1,75 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 30: RWE
RWE: -1,55 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 29: Allianz
Allianz: -1,50 Prozent
Quelle: Allianz
Platz 28: Henkel vz
Henkel vz: -1,18 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 27: GEA
GEA: -1,11 Prozent
Quelle: GEA Group
Platz 26: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -0,81 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 25: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -0,72 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 24: Scout24
Scout24: -0,40 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 23: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -0,37 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 22: Brenntag SE
Brenntag SE: 0,18 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 21: Fresenius SE
Fresenius SE: 0,46 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 20: EON SE
EON SE: 0,46 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 19: Commerzbank
Commerzbank: 0,56 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 18: Continental
Continental: 0,56 Prozent
Quelle: Continental
Platz 17: Siemens Energy
Siemens Energy: 1,52 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 16: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,56 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 15: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 1,65 Prozent
Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com
Platz 14: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 1,67 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 13: SAP SE
SAP SE: 2,25 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 12: Siemens
Siemens: 2,26 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 11: Zalando
Zalando: 2,28 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 10: adidas
adidas: 2,43 Prozent
Quelle: paul prescott / Shutterstock.com
Platz 9: Infineon
Infineon: 3,23 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 8: Daimler Truck
Daimler Truck: 3,24 Prozent
Quelle: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 7: Rheinmetall
Rheinmetall: 3,31 Prozent
Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Platz 6: Merck
Merck: 4,01 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 5: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 5,91 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 4: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 8,66 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 3: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 9,00 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 2: Bayer
Bayer: 9,25 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 1: BMW
BMW: 9,56 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com