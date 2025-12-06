Bitcoin soll noch weiter fallen: Kann HYPER das verhindern?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Nervosität am Kryptomarkt hält weiter an. Viele Marktteilnehmer hatten darauf gehofft, dass Bitcoin schnell wieder in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 Dollar marschiert. Von dieser Zuversicht ist aktuell jedoch wenig übrig. Der jüngste Anstieg bis auf fast 94.000 Dollar wurde schnell wieder verkauft. Inzwischen fiel der Kurs sogar erneut unter 90.000 Dollar. Ob es sich dabei um eine attraktive Einstiegsgelegenheit handelt oder um den Auftakt einer längeren Schwächephase, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.

Korrektur könnte sich noch hinziehen

Seit exakt zwei Monaten steht der Kryptomarkt unter Druck. Das Allzeithoch von 126.000 Dollar scheint seitdem in unerreichbare Ferne gerückt zu sein. Aktuell notiert Bitcoin bei 89.000 Dollar. Nach Einschätzung des bekannten Krypto-Analysten Dr. Profit dürfte die Korrektur sogar noch deutlich länger andauern und noch viel tiefer gehen.

#Bitcoin: The bottom for BTC is not in and it won’t be in either in the next weeks or months! We are in a bear market and it will last at least till September 2026. Continue to hold my short from 120k and continue to accumulate more cash to buy the real bottom after the crash! — Doctor Profit (@DrProfitCrypto) December 5, 2025

Dr. Profit erreicht auf X mehr als 400.000 Follower und galt bis vor wenigen Wochen selbst noch als klarer Optimist. Mittlerweile hat sich sein Bild jedoch gewandelt. Er rechnet weiterhin mit sinkenden Kursen und hält sogar einen Rückgang deutlich unter 50.000 Dollar für möglich. Entscheidend dafür sei aus seiner Sicht vor allem die technische Lage.

Besonders das Unterschreiten der EMA50 im Wochenchart wertet er als klares Warnsignal, das in früheren Zyklen häufig den Beginn längerer Bärenmärkte markiert hat. Viele Anleger richten ihren Blick daher zunehmend auf Projekte, die unabhängig vom Gesamtmarkt stärkeres Potenzial bieten könnten, wobei aktuell vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER) immer häufiger genannt wird.

Starkes Interesse an Bitcoin Hyper

Während bei Bitcoin und den meisten etablierten Kryptowährungen noch nicht sicher ist, ob der Boden bereits erreicht wurde, zeigt sich bei Bitcoin Hyper ein völlig anderes Bild. Investoren haben hier die seltene Gelegenheit, früh in ein Projekt einzusteigen, das darauf abzielt, Bitcoin technologisch auf ein neues Level zu heben.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie groß das Potenzial solcher Entwicklungen sein kann. Ethereum war während seines Vorverkaufs einst für 0,31 Dollar erhältlich und notiert heute bei über 3.000 Dollar, weil es den Anwendungsbereich von Kryptowährungen massiv erweitert hat. Genau diesen Effekt könnte nun auch Bitcoin Hyper auslösen. Das Projekt arbeitet an einer Layer-2-Lösung, die Bitcoin um zahlreiche Funktionen ergänzt, die bisher kaum praktikabel nutzbar waren.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die sogenannte Hyper Chain kombiniert die hohe Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der Flexibilität und Geschwindigkeit der Solana Virtual Machine. Dadurch werden dezentrale Anwendungen, DeFi-Protokolle und weitere Use Cases erstmals auch für Bitcoin-Halter sinnvoll nutzbar. Bisher diente Bitcoin vor allem als Wertaufbewahrungsmittel, während aktive Nutzungsmöglichkeiten begrenzt waren.

Mit Bitcoin Hyper könnte sich das grundlegend ändern. Bitcoin wird damit zu einem Produktivkapital, das sich für Staking, Lending, Liquidity Mining oder Gaming einsetzen lässt. Anleger hätten künftig nicht nur die Chance auf Kursgewinne, sondern auch auf laufende Erträge. Gleichzeitig dürfte die breitere Einsetzbarkeit die Nachfrage nach Bitcoin selbst weiter erhöhen.

Im Zentrum des Ökosystems steht der $HYPER-Token. Da dieser für Transaktionsgebühren, Staking und weitere Kernfunktionen benötigt wird und aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist, sehen viele Marktbeobachter hier ein außergewöhnliches Chancen-Risiko-Verhältnis. Bereits jetzt wurden Token im Wert von über 29 Millionen Dollar verkauft. Zahlreiche Analysten halten es daher für realistisch, dass sich Bitcoin Hyper zu einem Milliarden-Dollar-Projekt entwickeln könnte, mit entsprechend hohem Potenzial für frühe Investoren.

