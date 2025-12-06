DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.972 +0,3%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

06.12.25 12:43 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Mittag entwickeln | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.077,4788 CHF 227,5202 CHF 0,32%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76.972,2526 EUR 265,6756 EUR 0,35%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.186,2900 GBP 223,3217 GBP 0,33%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.925.726,5806 JPY 46.287,9680 JPY 0,33%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.626,5332 USD 297,9112 USD 0,33%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.442,7386 CHF 10,9658 CHF 0,45%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.608,6247 EUR 12,4790 EUR 0,48%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.276,9740 GBP 10,6021 GBP 0,47%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
471.949,2242 JPY 2.197,5099 JPY 0,47%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.037,4841 USD 14,1433 USD 0,47%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
107,0720 CHF -0,0800 CHF -0,07%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
114,3432 EUR -0,0516 EUR -0,05%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
99,8060 GBP -0,0578 GBP -0,06%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.686,8330 JPY -11,9851 JPY -0,06%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
133,1413 USD -0,0771 USD -0,06%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6324 CHF -0,0053 CHF -0,33%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7433 EUR -0,0052 EUR -0,30%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5217 GBP -0,0047 GBP -0,31%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
315,3934 JPY -0,9783 JPY -0,31%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0299 USD -0,0063 USD -0,31%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
710,9593 CHF 0,0455 CHF 0,01%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
759,2404 EUR 0,2733 EUR 0,04%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
662,7135 GBP 0,1537 GBP 0,02%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
137.360,8588 JPY 31,8510 JPY 0,02%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um 0,29 Prozent auf 89.591,03 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 89.328,62 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 32,1 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:26 auf. Es geht 0,71 Prozent auf 81,02 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 80,45 US-Dollar stand.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,44 Prozent auf 3.036,61 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.023,34 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 5,21 Prozent auf 588,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 559,72 US-Dollar.

Daneben fällt Ripple um 0,35 Prozent auf 2,029 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,036 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 399,74 US-Dollar am Vortag auf 392,76 US-Dollar nach unten (1,75 Prozent).

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 0,58 Prozent auf 0,4137 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,4161 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:23 wurde ein Kurs von 0,2396 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2401 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2856 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,2899 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,04 Prozent auf 884,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 883,85 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1396 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,1396 US-Dollar beziffert.

Nach 133,22 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Samstagmittag um 0,10 Prozent auf 133,08 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (13,24 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 13,22 US-Dollar nach unten.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,73 Prozent auf 13,72 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 13,62 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 2,38 Prozent auf 1,521 US-Dollar, nach 1,558 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

