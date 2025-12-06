DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.898 +0,2%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Investition im Check

Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

06.12.25 19:43 Uhr
Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Toncoin-Investition verlieren können.

Toncoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 3,508 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in TON investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 285,06 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 447,75 USD, da Toncoin am 05.12.2025 1,571 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,22 Prozent.

Am 23.11.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,469 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.12.2024 erreicht und liegt bei 6,814 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com