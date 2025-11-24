DAX 23.592 +0,5%ESt50 5.621 +0,8%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,95 -2,0%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.620 +0,1%Euro 1,1575 +0,0%Öl 62,29 -0,6%Gold 4.163 +0,8%
Symrise Aktie

Marktkap. 9,9 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

08:36 Uhr
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,08 €		 Abst. Kursziel*:
49,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
69,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,26%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

