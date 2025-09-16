DAX23.353 +0,1%ESt505.375 ±0,0%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,84 -1,0%Gold3.664 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Refinanzierung

Symrise-Aktie in Rot: Anleihe in dreistelligem Millionenwert platziert

17.09.25 11:08 Uhr
Symrise-Aktie sinkt: Anleiheemission sorgt für Schub! | finanzen.net

Symrise besorgt sich mit Hilfe einer Anleihe Hunderte Millionen Euro am Finanzmarkt, überwiegend zur Refinanzierung von fälligen Schulden in diesem Herbst. Unter den Aktionären von Symrise sorgt eine erfolgreiche Refinanzierungsmaßnahme am Mittwoch nicht für Freude.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
76,52 EUR -1,48 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Emission mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Kupon von 3,25 Prozent war mehrfach überzeichnet, wie der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise mitteilte. Die Anleihe bekam von Moody's ein Instrumentenrating von Baa1 mit stabilem Ausblick.

Wer­bung

Symrise-Aktie unter Druck - Stimmung bleibt schlecht

Unter den Aktionären von Symrise sorgt eine erfolgreiche Refinanzierungsmaßnahme am Mittwoch nicht für Freude. Im XETRA-Handel verliert die Symrise-Aktie zeitweise 1,19 Prozent auf 76,60 Euro. Stellenweise wurde ein erneutes Tief seit 2020 erreicht. Der schlechte Lauf der Aktien erhielt seine Fortsetzung, denn ähnlich wie adidas und Beiersdorf haben die Symrise-Titel in diesem Jahr ein Viertel ihres Wertes verloren. Von ihrem zwei Wochen alten Zwischenhoch haben sie schon neun Prozent eingebüßt.

Die Anleihe mit einem Volumen von 800 Millionen Euro erfreute sich nach Konzernangaben hoher Nachfrage bei internationalen Investoren, indem sie mehrfach überzeichnet war. Das Unternehmen sah darin das Signal großen Vertrauens der Investoren. Der geschäftliche Schwung bleibt jedoch gedämpft. Symrise dürfte beim Wachstum im dritten Quartal keinen Schritt nach vorne machen, schrieb zu Wochenbeginn der Metzler-Experte Thomas Schulte-Vorwick.

Sebastian Satz von der Citigroup erwähnte am Mittwoch nach einer Auswertung der aktuellen Investorenpositionierung, dass Symrise neben den Chemieunternehmen Victrex und LANXESS zu den Aktien zähle, mit denen Spekulanten derzeit besonders umfangreich auf fallende Kurse setzten. Vor allem in Wochenvergleich sei hier die Positionierung bei Symrise nochmals negativer geworden, erwähnte er.

Wer­bung

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen