Novo Nordisk-Aktie gewinnt: Berenberg stuft hoch - aber senkt Kursziel
Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung für Novo Nordisk hochgestuft, da die gesenkten Erwartungen nun einen konstruktiveren Blick auf die Aktie zulassen.
Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 610 auf 425 dänische Kronen gesenkt. Seit dem Kurshoch Mitte 2024 habe der Pharmakonzern Novo Nordisk mehrmals die Ziele gesenkt, und die Markterwartungen seien deutlich zurückgesetzt worden, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Dies erlaube einen konstruktiveren Blick auf Wachstumsaussichten, Kurstreiber und Bewertung. Ungeachtet noch bestehender Hindernisse habe der neue Konzernchef nun die Chance, positiv zu überraschen. Die Aktie löse die des US-Konkurrenten Eli Lilly als sein bevorzugter Titel in der Behandlung von Fettleibigkeit ab.
In Kopenhagen steigt die Novo Nordisk-Aktie zeitweise 2,01 Prozent auf 366,30 DKK.
/rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Weitere News
Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen