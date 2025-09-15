Refinanzierung

Symrise besorgt sich mit Hilfe einer Anleihe 800 Millionen Euro am Finanzmarkt, überwiegend zur Refinanzierung von fälligen Schulden in diesem Herbst.

Die Emission mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Kupon von 3,25 Prozent war mehrfach überzeichnet, wie der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise mitteilte. Die Anleihe bekam von Moody's ein Instrumentenrating von Baa1 mit stabilem Ausblick.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel steigt die Symrise-Aktie zeitweise 0,46 Prozent auf 78,14 Euro.

