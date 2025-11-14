DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Rivian, VW im Fokus

DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.237 -2,9%Euro1,1641 ±0,0%Öl63,91 +1,3%Gold4.181 +0,2%
aktualisiert 14.11.25 08:44 Uhr

NVIDIA, Palantir & Co.: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen. Enel-Aktie: Gewinnprognose angehoben. BVB-Aktie: Ricken mit klarer Ansage gegen Kritik an Team und Coach. Deutsche Euroshop-Aktie: Mehr Gewinn und präzisierte Prognose 2025. Richemont-Aktie: Umsatz im Halbjahr stärker als am Markt erwartet gesteigert.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende etwas höher erwartet.

Der DAX legt vorbörslich etwas zu.
Der TecDAX dürfte ebenso zulegen.

Nach einer insgesamt starken Woche dürfte der DAX am Freitag zunächst kaum Bewegung zeigen. Zuvor hatte der DAX in der Hoffnung auf das mittlerweile besiegelte Ende des längsten Regierungs-Teilstillstands in den USA rund zwei Prozent zugelegt; vor der deutlichen Korrektur am Donnerstag waren es zeitweise sogar bis zu 3,7 Prozent. Die Rally in Richtung des Oktober-Rekords von 24.771 Punkten wurde nun jedoch durch Gewinnmitnahmen in den USA gebremst. Dort hatte der Dow Jones Industrial bereits am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreicht.

Die Berichtssaison befindet sich vielerorts in der Endphase. Besondere Aufmerksamkeit dürfte am Freitag auf Siemens Energy liegen, nachdem das Unternehmen am Vorabend seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027/28 angehoben hatte. Analysten sehen nun erhebliches Potenzial für steigende Markterwartungen.

Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen
