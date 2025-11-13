DAX24.324 -0,2%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1617 +0,2%Öl62,46 -0,4%Gold4.234 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RWE 703712 Siemens 723610 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie profitiert minimal: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie profitiert minimal: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Um 18 Uhr live mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern Um 18 Uhr live mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Analystenstimme

PVA TePla-Aktie knickt ein: Jefferies senkt Kursziel und Bewertung

13.11.25 10:51 Uhr
Analysten ziehen die Bremse: Jefferies kappt Kursziel für PVA TePla drastisch - Aktie tiefrot | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat PVA TePla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
21,14 EUR -0,16 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern PVA TePla auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich.

Wer­bung

PVA TePla-Aktien fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung

Aktien von PVA TePla haben ihren Kursrutsch am Donnerstag etwas gebremst fortgesetzt. Mit 20,76 Euro sanken die Papiere des breit aufgestellten Technologieunternehmens auf einen weiteren Tiefststand seit Mitte August.

Nach fast einem Drittel Kurskorrektur vom Jahreshoch Ende Oktober dämmten sie die Verluste am Vormittag aber etwas ein. PVA-Aktien hatten bis Oktober 140 Prozent an Wert gewonnen.

Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies hatte am Vorabend sein Kursziel auf 26 Euro reduziert und seine Kaufempfehlung gestrichen. Er blieb zwar über dem aktuellen XETRA-Niveau, sieht aber zunächst keine zwingenden Auslöser für eine Neubewertung.

Wer­bung

Höhere Unsicherheiten trübten die Aussichten, so sein Fazit.

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PVA TePla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PVA TePla AG

Nachrichten zu PVA TePla AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PVA TePla AG

DatumRatingAnalyst
08:16PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025PVA TePla HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst
08:16PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025PVA TePla HaltenSMC Research
09.09.2025PVA TePla HaltenSMC Research
13.08.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.01.2025PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.03.2018PVA TePla VerkaufenSMC Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen