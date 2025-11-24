DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt
1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren 1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PVA TePla Aktie

Kaufen
Verkaufen
PVA TePla Aktien-Sparplan
21,86 EUR -0,10 EUR -0,46 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 431,77 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 746100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007461006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TPLKF

Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Hold

15:51 Uhr
PVA TePla Hold
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
21,86 EUR -0,10 EUR -0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Interesse habe sich vor allem auf die Auftragslage im Schlussquartal konzentriert, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei hinsichtlich der Aufträge des Anlagenherstellers für die Materialbearbeitung zuversichtlich./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Hold

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,82 €		 Abst. Kursziel*:
19,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,94%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

15:51 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 PVA TePla Kaufen SMC Research
13.11.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu PVA TePla AG

finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX startet im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX liegt am Nachmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX im Minus
StockXperts PVA TePla: Umsatzschwäche trifft auf boomende Bestellungen
Aktien-Global PVA TePla: Umsatzschwäche trifft auf boomende Bestellungen
finanzen.net Zukauf: Director vergrößert Depot um PVA TePla-Aktien
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Carl Markus Groß, buy
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, buy
EQS Group EQS-News: PVA TePla: Order intake up significantly in the third quarter, revenue and earnings impacted by project delays
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Announcement of preliminary results for the third quarter of 2025 and ad-justment of the forecast for 2025 due to project delays caused by trade pol-icy-related uncertainties
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PVA TePla AG zu myNews hinzufügen