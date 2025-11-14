DAX 23.908 +0,1%ESt50 5.688 -0,1%MSCI World 4.340 -0,1%Top 10 Crypto 12,93 +2,4%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.293 +1,2%Euro 1,1601 -0,2%Öl 63,93 -0,6%Gold 4.076 -0,1%
PVA TePla Aktie

PVA TePla Aktien-Sparplan
20,56 EUR +0,38 EUR +1,88 %
STU
Marktkap. 419,75 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN 746100

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0007461006

Symbol wurde kopiert
Symbol TPLKF

PVA TePla Kaufen

08:34 Uhr
PVA TePla Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
20,56 EUR 0,38 EUR 1,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Die PVA TePla AG hat für das dritte Quartal unerwartet schwache Zahlen vorgelegt, was laut einer Analyse von SMC-Research auf die verzögerte Auftragsabwicklung infolge von geopolitischen Unsicherheiten zurückzuführen sei. Zugleich hebt der SMC-Analyst Adam Jakubowski die deutliche Erholung beim Auftragseingang hervor. Diese stütze die Aussage des Managements, dass es sich bei der aktuellen Umsatzschwäche um ein temporäres Phänomen handele.

Wie bereits Ende Oktober auf vorläufiger Basis gemeldet und nun im Rahmen des Neunmonatsberichts bestätigt, sei das dritte Quartal bei PVA TePla laut SMC-Research unerwartet schwach ausgefallen. Vielfältige Verzögerungen in der Abarbeitung von Aufträgen, die das Unternehmen mit der erhöhten geo- und handelspolitischen Unsicherheit begründe, hätten zu einem Rückgang des Quartalsumsatzes um 11 Prozent geführt. In Verbindung mit dem planmäßig fortgesetzten Kostenwachstum habe dies ein um 64 Prozent niedrigeres EBITDA sowie einen EBIT-Rückgang um 87 Prozent zur Folge gehabt. In Summe der ersten neun Monate habe sich der Umsatz um 12 Prozent auf 175,4 Mio. Euro verringert, während das EBITDA um 42 Prozent auf 18,7 Mio. Euro gefallen sei. Zugleich werde jedoch von einem deutlich belebten Auftragseingang berichtet, der in den Sommermonaten auf mehrjährige Rekordhöhen geklettert sei. Der Auftragseingang des Zeitraums Januar bis September summiere sich auf 176,5 Mio. Euro und liege damit fast zwei Drittel über dem Wert des Vorjahres. Zudem verweise der Vorstand darauf, dass auch im Oktober eine unverändert starke Auftragsdynamik vorgelegen habe. Auf dieser Basis bekräftige das Unternehmen die Einschätzung, dass die aktuelle Umsatzschwäche lediglich temporärer Natur sei. Dies werde auch dadurch signalisiert, dass selbst Kunden, bei denen Verzögerungen aufgetreten seien, weiterhin Neuaufträge platzieren würden. Folglich halte PVA TePla an dem mittelfristigen Ziel fest, den Umsatz bis 2028 auf 500,0 Mio. Euro zu verdoppeln. 

Die Analysten selbst zeigen sich diesbezüglich vorsichtiger. Die Planzahlen des Managements seien zwar überzeugend, doch angesichts der herausgehobenen Rolle neuer, teilweise noch in der Entwicklung befindlicher Produkte sei ein vorsichtiger Ansatz gerechtfertigt. Gleichwohl rechne man ab 2027 mit einer sehr kräftigen Wachstumsbeschleunigung. Die Schätzungen, die bereits Ende Oktober in Reaktion auf die reduzierte Prognose für 2025 angepasst worden seien, seien diesmal nur in geringerem Umfang modifiziert worden. Das Kursziel liege nun bei 29,0 Euro nach zuvor 29,7 Euro, was angesichts des reduzierten Kursniveaus wieder ein signifikantes Aufwärtspotenzial signalisiere. Daher werde das Urteil von „Hold“ auf „Buy“ geändert.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.11.2025 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.11.2025 um 7:40 Uhr fertiggestellt und am 17.11.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/11/2025_11_17_SMC-Update_PVA_TePla_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Kaufen

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
20,32 €		 Abst. Kursziel*:
42,72%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
20,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,05%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

