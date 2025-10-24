PVA TePla Aktie
Marktkap. 589,22 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage beim Technologieunternehmen sei wirklich gut, sodass es keinen Grund zur Sorge gebe, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,30 €
|Abst. Kursziel*:
26,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,91%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PVA TePla AG
|11:16
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|09:46
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
