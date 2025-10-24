DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.702 +0,5%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.181 +0,8%Euro 1,1642 +0,1%Öl 65,42 -0,4%Gold 4.043 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 116.000 Dollar Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 116.000 Dollar
Gelingt mit den Q3-Zahlen bei FTAI Aviation der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch? Gelingt mit den Q3-Zahlen bei FTAI Aviation der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PVA TePla Aktie

Kaufen
Verkaufen
PVA TePla Aktien-Sparplan
28,34 EUR +0,32 EUR +1,14 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 589,22 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 746100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007461006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TPLKF

Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

11:16 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
28,34 EUR 0,32 EUR 1,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage beim Technologieunternehmen sei wirklich gut, sodass es keinen Grund zur Sorge gebe, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,30 €		 Abst. Kursziel*:
26,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,91%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

11:16 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
10:39 PVA TePla Halten SMC Research
09:46 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PVA TePla AG

StockXperts PVA TePla: Prognosesenkung nach Auftragsverzögerungen PVA TePla: Prognosesenkung nach Auftragsverzögerungen
Aktien-Global PVA TePla: Prognosesenkung nach Auftragsverzögerungen
dpa-afx PVA Tepla-Aktie unter Druck: Gewinnprognose gesenkt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: PVA Tepla verringert Kurssturz nach Gewinnwarnung deutlich
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im SDAX
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla relativiert ersten Kurssturz wegen gesenkter Prognosen
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Freitagnachmittag
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Bekanntmachung der vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und Anpassung der Prognose für 2025 wegen Projektverzögerungen aufgrund handelspolitischer Unsicherheiten
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Announcement of preliminary results for the third quarter of 2025 and ad-justment of the forecast for 2025 due to project delays caused by trade pol-icy-related uncertainties
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PVA TePla hosts successful Capital Markets Day 2025 and provides strategic outlook
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PVA TePla increases order intake and improves gross margin in the first half of 2025
RSS Feed
PVA TePla AG zu myNews hinzufügen