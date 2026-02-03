DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7100 -3,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.662 +1,0%Euro1,1833 +0,1%Öl67,79 ±-0,0%Gold5.069 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- AMD-Geschäfte laufen besser als erwartet -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- SuperMicro im Fokus
Top News
Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Vorläufige Zahlen

PVA TePla-Aktie tiefrot: Umsatz und Ergebnis 2025 sinken - Ausblick vorsichtig positiv

04.02.26 07:49 Uhr
PVA TePla-Aktie unter Druck: Umsatz und Gewinn 2025 rückläufig - leichte Erholung ab 2026 erwartet | finanzen.net

Das Technologieunternehmen PVA TePla hat im vergangene Jahr in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld weniger Umsatz erzielt und verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
22,62 EUR -2,70 EUR -10,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für das laufende Jahr erwartet das Management wieder leicht steigende Umsätze und setzte dabei auf einen deutlich gewachsenen Auftragseingang. Ab 2027 soll sich das Geschäft dann deutlich beleben. Während die Zahlen für 2025 die Erwartungen teils erfüllten, liegen die Ziele für das laufende Jahr unter den mittleren Analystenschätzungen.

Wer­bung

Der Umsatz ging 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen von 270 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 244 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wettenberg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) belief sich auf rund 25 Millionen Euro nach 47,8 Millionen im Vorjahr. Der Auftragseingang stieg indessen auf rund 268 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es hier nur 150,6 Millionen Euro.

Für 2026 erwartet das Management einen Umsatz in der Spanne von 255 bis 275 Millionen Euro. Das operative Ergebnis wird bei 26 bis 31 Millionen Euro erwartet. 2027 soll der Konzernumsatz mehr als 300 Millionen Euro erreichen. Am Ziel, den Konzernumsatz mittelfristig auf rund 500 Millionen Euro zu steigern, hält das Unternehmen fest.

Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sollen am 19. März veröffentlicht werden.

Die PVA TePla-Aktie bricht in Frankfurt zeitweise um 10,35 Prozent ein auf 22,70 Euro.

/err/mis

WETTENBERG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PVA TePla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PVA TePla AG

Nachrichten zu PVA TePla AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PVA TePla AG

DatumRatingAnalyst
23.01.2026PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
23.01.2026PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025PVA TePla KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
23.01.2026PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
23.01.2026PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025PVA TePla KaufenSMC Research
13.11.2025PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025PVA TePla HaltenSMC Research
09.09.2025PVA TePla HaltenSMC Research
13.08.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.01.2025PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.03.2018PVA TePla VerkaufenSMC Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen