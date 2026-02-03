Vorläufige Zahlen

Das Technologieunternehmen PVA TePla hat im vergangene Jahr in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld weniger Umsatz erzielt und verdient.

Für das laufende Jahr erwartet das Management wieder leicht steigende Umsätze und setzte dabei auf einen deutlich gewachsenen Auftragseingang. Ab 2027 soll sich das Geschäft dann deutlich beleben. Während die Zahlen für 2025 die Erwartungen teils erfüllten, liegen die Ziele für das laufende Jahr unter den mittleren Analystenschätzungen.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz ging 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen von 270 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 244 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wettenberg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) belief sich auf rund 25 Millionen Euro nach 47,8 Millionen im Vorjahr. Der Auftragseingang stieg indessen auf rund 268 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es hier nur 150,6 Millionen Euro.

Für 2026 erwartet das Management einen Umsatz in der Spanne von 255 bis 275 Millionen Euro. Das operative Ergebnis wird bei 26 bis 31 Millionen Euro erwartet. 2027 soll der Konzernumsatz mehr als 300 Millionen Euro erreichen. Am Ziel, den Konzernumsatz mittelfristig auf rund 500 Millionen Euro zu steigern, hält das Unternehmen fest.

Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sollen am 19. März veröffentlicht werden.

Die PVA TePla-Aktie bricht in Frankfurt zeitweise um 10,35 Prozent ein auf 22,70 Euro.

/err/mis

WETTENBERG (dpa-AFX)