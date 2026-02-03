DAX 24.781 -0,1%ESt50 6.007 +0,2%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1836 +0,1%Öl 67,42 -0,6%Gold 5.083 +2,8%
PVA TePla Aktie

22,02 EUR -2,94 EUR -11,78 %
STU
Marktkap. 543,23 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100

ISIN DE0007461006

Symbol TPLKF

Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

09:01 Uhr
PVA TePla Buy
PVA TePla AG
PVA TePla AG
22,02 EUR -2,94 EUR -11,78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Dabei habe der Auftragseingang die Erwartungen um 50 Prozent übertroffen. Den Ausblick auf 2026 sieht Hesse allerdings als negative Überraschung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,02 €		 Abst. Kursziel*:
23,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,78%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

23.01.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 PVA TePla Kaufen SMC Research
