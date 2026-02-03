PVA TePla Aktie
Marktkap. 543,23 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Dabei habe der Auftragseingang die Erwartungen um 50 Prozent übertroffen. Den Ausblick auf 2026 sieht Hesse allerdings als negative Überraschung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,02 €
|Abst. Kursziel*:
23,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,78%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PVA TePla AG
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
