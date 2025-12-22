DAX25.122 ±0,0%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.431 -0,6%
Analystenmeinung

PVA TePla-Aktie zieht nach Metzler-Kaufempfehlung kräftig an

08.01.26 09:48 Uhr
Kurssprung bei PVA Tepla-Aktie: Metzler-Kaufempfehlung beflügelt den Kurs | finanzen.net

Eine Kaufempfehlung durch das Bankhauses Metzler hat am Donnerstag der Erholung von PVA TePla neuen Schub gegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
25,30 EUR 1,20 EUR 4,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Titel des Chipausrüsters zogen im frühen Handel um bis zu zehn Prozent an und erreichten mit 26,64 Euro ein Hoch seit Anfang November. Der Schwung ließ zwar etwas nach, doch zuletzt waren die Gewinne via XETRA immer noch 6,14 Prozent groß bei 25,58 Euro. Seit dem November-Tief hat der Kurs in der Donnerstags-Spitze um ein Drittel zugelegt.

Der Metzler-Fachmann Veysel Taze sieht das Unternehmen in einem Wandel, weg von einem spezialisierten Ausrüstungsanbieter zu einem Lösungsanbieter innerhalb der Halbleiter-Kernbranche - und begrüßt diesen.

Seine These für die Ersteinschätzung mit "Buy" beziehe sich auf das Strategiepaket "PVA 2.0" und eine mehrjährige Periode, in der man sich stärker auf den besonders profitablen Geschäftsbereich Metrology & Plasma Solutions fokussiere. PVA bezeichnet sich in diesem selbst als "Experte für neue Technologien bei der Herstellung von Halbleiter-Bauelementen".

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

