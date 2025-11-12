DAX 24.279 -0,4%ESt50 5.800 +0,2%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.627 +1,2%Euro 1,1618 +0,2%Öl 63,04 +0,6%Gold 4.223 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens 723610 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PVA TePla Aktie

Kaufen
Verkaufen
PVA TePla Aktien-Sparplan
21,22 EUR +0,10 EUR +0,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 475,69 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 746100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007461006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TPLKF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PVA TePla Buy

08:16 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
21,22 EUR 0,10 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsstärke des breit aufgestellten Technologieunternehmens werde ungerechtfertigterweise nicht honoriert, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen. Die Wettenberger seien auf bestem Weg, die mittelfristigen Ziele zu erreichen, und dabei sei die Aktienbewertung niedrig./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,68 €		 Abst. Kursziel*:
79,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,79%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

08:16 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 PVA TePla Halten SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PVA TePla AG

dpa-afx Analystenstimme PVA TePla-Aktie knickt ein: Jefferies senkt Kursziel und Bewertung PVA TePla-Aktie knickt ein: Jefferies senkt Kursziel und Bewertung
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittwochnachmittag steigen
EQS Group EQS-News: PVA TePla: Auftragseingang im dritten Quartal deutlich gestiegen, Umsatz- und Ergebnisentwicklung durch Projektverschiebungen beeinflusst
finanzen.net Ausblick: PVA TePla legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Analysten sehen bei PVA TePla-Aktie Potenzial
EQS Group EQS-News: PVA TePla: Order intake up significantly in the third quarter, revenue and earnings impacted by project delays
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Announcement of preliminary results for the third quarter of 2025 and ad-justment of the forecast for 2025 due to project delays caused by trade pol-icy-related uncertainties
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PVA TePla hosts successful Capital Markets Day 2025 and provides strategic outlook
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PVA TePla AG zu myNews hinzufügen