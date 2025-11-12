Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PVA TePla Buy

08:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsstärke des breit aufgestellten Technologieunternehmens werde ungerechtfertigterweise nicht honoriert, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen. Die Wettenberger seien auf bestem Weg, die mittelfristigen Ziele zu erreichen, und dabei sei die Aktienbewertung niedrig./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

