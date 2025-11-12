PVA TePla Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsstärke des breit aufgestellten Technologieunternehmens werde ungerechtfertigterweise nicht honoriert, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen. Die Wettenberger seien auf bestem Weg, die mittelfristigen Ziele zu erreichen, und dabei sei die Aktienbewertung niedrig./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,68 €
|Abst. Kursziel*:
79,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
83,79%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
