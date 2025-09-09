DAX23.340 +0,1%ESt505.377 +0,1%Top 10 Crypto16,11 -1,1%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.472 +0,1%Euro1,1842 -0,2%Öl68,00 -0,7%Gold3.661 -0,8%
Kursrutsch

PVA TePla-Aktie sackt ab: Chartbild eingetrübt

17.09.25 11:52 Uhr
PVA TePla-Aktie stürzt: Jetzt handeln?

Bei den Aktien von PVA TePla nehmen Anleger weiter Gewinne mit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
25,52 EUR -1,32 EUR -4,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Mittwoch sinkt der PVA TePla-Kurs zeitweise nochmals um mehr als vier Prozent auf 25,90 Euro. Die Aktien rutschten erstmals seit fünf Wochen wieder unter die 21-Tage-Linie. Diese ist ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend.

Seit sieben Handelstagen nutzen Anleger den guten Lauf in diesem Jahr und machen Kasse. In der Vorwoche hatte die Aktie mit 31 Euro den höchsten Stand seit Februar 2022 markiert, doch seither nun schon bis zu 18 Prozent an Wert verloren.

Sie gehören aber im laufenden Jahr weiter zur Gruppe der besten SDAX-Werte, denn der Kurs hat sich verdoppelt.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: PVA TePla AG

