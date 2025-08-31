PVA TePla-Aktie dennoch unter Druck: Konzern will Gewinnmarge massiv steigern
Der Technologiekonzern PVA Tepla will mit seinem Umbau in einigen Jahren auch deutlich profitabler werden.
Werte in diesem Artikel
Mittel- bis langfristig soll die Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) 20 bis 25 Prozent erreichen, teilte das Unternehmen am Dienstag anlässlich seines Kapitalmarkttages in London mit. Dies soll im Anschluss an die laufende "Aufbauphase" erreicht werden, wie ein Sprecher auf Anfrage erläuterte. 2024 hatte die Marge bei 17,7 Prozent gelegen. Konzernchefin Jalin Ketter bestätigte auf der Veranstaltung ferner die Mittelfristziele des Konzerns: Bis 2028 soll der Umsatz auf 500 Millionen Euro steigen und sich im Vergleich zu 2024 in etwa verdoppeln.
Der Vakuum-Technologie- und Messtechnikspezialist befindet sich aktuell im Umbau, mit neuen Produkten und Technologie-Innovationen will sich das SDax-Unternehmen künftig weniger abhängig von Großaufträgen und Marktzyklen aufstellen. Ziel sei es, die Marktanteile vor allem in Nordamerika und Asien auszubauen, erläuterte Ketter vor den anwesenden Analysten. Großes Potenzial sieht das Unternehmen im Halbleiterbereich, im Bereich der Energiemärkte und in der Luft- und Raumfahrt.
Im XETRA-Handel sinkt die PVA TePla-Aktie zeitweise um 6 Prozent auf 25,06 Euro.
/tav/mis
LONDON (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PVA TePla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere PVA TePla News
Bildquellen: PVA TePla AG
Nachrichten zu PVA TePla AG
Analysen zu PVA TePla AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.08.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.08.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.2025
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.2025
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2025
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.03.2018
|PVA TePla Verkaufen
|SMC Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen