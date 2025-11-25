DAX23.421 +0,8%Est505.569 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -4,9%Nas22.682 -0,8%Bitcoin75.221 -1,8%Euro1,1561 +0,3%Öl62,21 -1,8%Gold4.120 -0,4%
Jenoptik-Chef Stefan Traeger verlässt im Februar vorzeitig das Unternehmen

25.11.25 14:20 Uhr

JENA (dpa-AFX) - JENOPTIK muss sich einen neuen Chef suchen. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Stefan Traeger wird zum 15. Februar 2026 sein Amt niederlegen und das Unternehmen verlassen, wie der Aufsichtsrat des Jenaer Technologiekonzerns am Dienstag überraschend mitteilte. Beide Seiten seien im gegenseitigen Einvernehmen zu diesem Entschluss gekommen. Der Manager war im Mai 2017 an die Spitze des ostdeutschen Unternehmens gerückt, sein Vertrag war ursprünglich noch bis Juni 2028 verlängert worden. Nun soll mit der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin begonnen werden, hieß es in der Mitteilung des Aufsichtsrats weiter.

Jenoptik befindet sich aktuell in schwierigem Fahrwasser und leidet unter einem herausfordernden Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung. Der SDax-Konzern hatte erst Mitte November seine Erwartungen an das Jahr 2025 ein weiteres Mal gedämpft./tav/mis

