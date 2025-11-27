DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 +2,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.833 +1,0%Euro1,1603 +0,1%Öl62,80 -0,4%Gold4.151 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Aktiensplit: Das sind die Vor- und Nachteile für Anleger und Unternehmen Aktiensplit: Das sind die Vor- und Nachteile für Anleger und Unternehmen
Um 18 Uhr live: Kryptowährungen im ETF-Portfolio - Wie viel und warum? Um 18 Uhr live: Kryptowährungen im ETF-Portfolio - Wie viel und warum?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Neue Umfragedaten zu Essgewohnheiten der Deutschen

27.11.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will am Donnerstag (10.00 Uhr) neue Umfragedaten zu Ernährungsvorlieben der Menschen in Deutschland vorstellen. Für den jährlichen Bericht "Deutschland, wie es isst" sind im vergangenen Jahr Verbraucherinnen und Verbraucher befragt worden, wie Ernährung, Einkauf und Kochen in den Arbeits- und Lebensalltag integriert sind.

Wer­bung

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag des Ministeriums die Bürger abgefragt, was sie am liebsten essen, was für sie gutes Essen ausmacht und wie oft sie selbst kochen.

Im vergangenen Jahr zeichnete sich ab, dass die Konsumenten in Deutschland bei Lebensmitteln weniger Zucker und mehr Transparenz über Inhaltsstoffe und Herstellung wollten - vor allem aber guten Geschmack. Zudem achteten Käufer nach Darstellung des Bundeslandwirtschaftsministeriums stärker als in früheren Jahren auf Tierwohl, Regionalität und das EU-Bio-Siegel./awi/DP/he