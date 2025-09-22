JENOPTIK Aktie
Marktkap. 992,51 Mio. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. 2025 sei ein Übergangsjahr für den Technologiekonzern aus Jena, doch Vorstandschef Stefan Traeger sei zuversichtlich, dass das zweite Halbjahr letztlich eine Belebung bringe, schrieb Lasse Stueben nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,59 €
|Abst. Kursziel*:
64,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,81%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|10:41
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|22.07.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK