11:46 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen und angepassten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das zweite Quartal des Technologie-Unternehmens sei charakterisiert von einem immer noch schwachen Auftragseingang und auch schwache Umsätze, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Er verwies zudem darauf, dass Jenoptik die Jahresziele für den Umsatz und die operative Ergebnismarge an das untere Ende der Prognosespanne gesenkt hat./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / CEST

