JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,08 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen und angepassten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das zweite Quartal des Technologie-Unternehmens sei charakterisiert von einem immer noch schwachen Auftragseingang und auch schwache Umsätze, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Er verwies zudem darauf, dass Jenoptik die Jahresziele für den Umsatz und die operative Ergebnismarge an das untere Ende der Prognosespanne gesenkt hat./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,69 €
|Abst. Kursziel*:
44,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,06%
|
Analyst Name:
Peter Rothenaicher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|12:01
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:46
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|10:41
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:31
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|12:01
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:46
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|10:41
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:31
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|11:46
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|10:41
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:31
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|26.06.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|12:01
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|22.07.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|14.05.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG