JENOPTIK-Aktie im Plus: Daniela Mattheus neue Aufsichtsratschefin
JENOPTIK hat eine neue Leitung für den Aufsichtsrat in den eigenen Reihen gefunden.
Werte in diesem Artikel
Wie der Konzern mitteilte, wurde Daniela Mattheus einstimmig mit Wirkung zum 30. Dezember an die Spitze des Gremiums gewählt. Sie folgt auf Matthias Wierlacher, der Anfang des Monates seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt hatte. Eine Woche zuvor hatte JENOPTIK den Abgang von Vorstandschef Stefan Traeger per Mitte Februar 2026 gemeldet.
Die Wahl gilt für die restliche Amtsdauer des ausscheidenden Vorsitzenden Wierlacher, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2026. Mattheus ist als professionelle Aufsichtsrätin seit 2023 Mitglied im Aufsichtsrat von JENOPTIK.
Die JENOPTIK-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,1 Prozent höher bei 19,25 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere JENOPTIK News
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images, JENOPTIK