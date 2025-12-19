DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +4,4%Nas23.273 +1,2%Bitcoin75.230 +3,2%Euro1,1722 ±-0,0%Öl60,25 +0,9%Gold4.351 +0,4%
Gremium

JENOPTIK-Aktie im Plus: Daniela Mattheus neue Aufsichtsratschefin

19.12.25 17:09 Uhr
JENOPTIK-Aktie steigt: Führungswechsel im Aufsichtsrat | finanzen.net

JENOPTIK hat eine neue Leitung für den Aufsichtsrat in den eigenen Reihen gefunden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,88 EUR -0,12 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Konzern mitteilte, wurde Daniela Mattheus einstimmig mit Wirkung zum 30. Dezember an die Spitze des Gremiums gewählt. Sie folgt auf Matthias Wierlacher, der Anfang des Monates seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt hatte. Eine Woche zuvor hatte JENOPTIK den Abgang von Vorstandschef Stefan Traeger per Mitte Februar 2026 gemeldet.

Wer­bung

Die Wahl gilt für die restliche Amtsdauer des ausscheidenden Vorsitzenden Wierlacher, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2026. Mattheus ist als professionelle Aufsichtsrätin seit 2023 Mitglied im Aufsichtsrat von JENOPTIK.

Die JENOPTIK-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,1 Prozent höher bei 19,25 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images, JENOPTIK

mehr Analysen