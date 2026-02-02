Pressestimme: 't-online' zu Vorschläge/CDU-Wirtschaftsrat

BERLIN (dpa-AFX) - " t-online " zu Vorschläge/CDU-Wirtschaftsrat:

"Der Kanzler sagt es, die Wirtschaftsministerin sagt es, viele Ökonomen sagen es, und sie alle haben recht: Deutschland hat das Anpacken verlernt. Zu viele haben sich zu lange auf dem Wohlstand ausgeruht, sind zu satt geworden, hängen sich nicht mehr genug rein. Und ja, es stimmt, auch wenn's keiner hören will: Die Deutschen arbeiten zu wenig und zu kurz. Das muss sich ändern, wollen angesichts der alternden Gesellschaft nicht alle miteinander ärmer werden. Auch wenn nicht jeder Vorschlag, der zuletzt aus dem CDU-Umfeld kam, sofort einleuchtet, auch wenn manches in der konkreten Umsetzung erst einmal widersinnig, teils empörend erscheint - der Sound, der bei all den Ideen mitschwingt, ist exakt der

richtige: Mehr Arbeit, weniger Hängematte auf Kosten der Allgemeinheit, das ist jetzt der Weg, den Deutschland einschlagen muss."