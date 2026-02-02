Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Iran

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Iran:

"Dauerhaft kann sich die Theokratie nicht mehr halten. Wichtig ist dabei zu erkennen, dass die entscheidenden Faktoren für den Umbruch aus dem Iran selbst kommen. Die Angst, das machtvollste Instrument der Unterdrückung, schwindet immer mehr. Und die Elemente, die den Aufstand schüren, werden immer zahlreicher. Zur politischen Not gesellt sich die ökonomische Misere: Studenten, Arbeiter, Händler - alle sind zuletzt gemeinsam auf die Straße gegangen. Ist das die richtige Zeit, um zu verhandeln? Jedenfalls sollten die nun offenbar doch beginnenden Gespräche der Amerikaner mit den Mullahs zwei Dinge nicht außer Acht lassen: Erstens werden die Mullahs niemals bereit sein, ihr Atomprogramm aufzugeben. Es ist ihre Lebensversicherung, die einzige, die ihnen geblieben ist."/yyzz/DP/he